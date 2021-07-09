  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Вибухова шаурма». У Києві рвонув кіоск із популярною стравою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МАФи ретельно перевірять щодо пожежної безпеки - «Вибухова шаурма». У Києві рвонув кіоск із популярною стравою
    МАФи ретельно перевірять щодо пожежної безпеки

    У МАФі біля метро Героїв Дніпра загорівся газовий балон

    Сьогодні, 9 липня, на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму.

    Постраждалих немає, повідомляє «Київ оперативний».

    На місце події працювали медики, пожежники та поліція.

    Інцидент прокоментував депутат Київради Владислав Трубіцин, який очолює Постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Розповів, що відбулась розгерметизація газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню м’ясної страви – стався спалах газоповітряної суміші.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фото «Київ оперативний»
    Фото «Київ оперативний»

    Трубіцин пообіцяв, що якщо під час перевірки МАФів будуть виявлені порушення вимог пожежної безпеки, то «будуть розриватися договори на торгівлю. Адже ніхто не має права наражати на небезпеку людей», – обіцяє депутат.

    Він також додав, що відтепер будуть прискіпливо ставитись до перевірок МАФів, які працюють законно, аби не сталося біди.

    Нагадаємо, раніше у Києві продавець шаурми напав на журналістів і вкусив оператора.

    Читайте також:


    Теги: вибух Київ метро поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вибухова шаурма». У Києві рвонув кіоск із популярною стравою