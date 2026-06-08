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У Дніпрі вибух боєприпасу забрав життя двох чоловіків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Дніпрі вибух боєприпасу забрав життя двох чоловіків
Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Від отриманих ушкоджень чоловіки загинули на місці події

У Дніпрі внаслідок вибуху боєприпасу на території приватного домоволодіння загинули двоє чоловіків. Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини, пише «Главком».

Інцидент стався 8 червня у Новокодацькому районі міста. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців у другій половині дня. За попередньою інформацією, двоє чоловіків отримали смертельні травми внаслідок детонації боєприпасу. Від отриманих ушкоджень вони загинули на місці події.

«На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 та працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області. Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин», – йдеться у повідомленні.

Після завершення огляду місця події та збору необхідних матеріалів буде надано правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, у Херсоні загинула 85-річна жінка внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу, який вона принесла додому. 

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Теги: вибух боєприпаси смерть Дніпро

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