Bloomberg: ціни на російську нафту зросли до максимуму з 2023 року

Іванна Гончар
Нафта Urals подорожчала до рекордних 94,87 долара за барель
Через перебої з постачанням у Перській затоці попит на російську нафту різко зріс

Ціна російської експортної нафти марки Urals у травні досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року – 94,87 долара за барель. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Як зазначає Bloomberg, війна в Ірані та проблеми з постачанням нафти через Ормузьку протоку різко підвищили попит на російську нафту. Це стало несподіваною підтримкою для економіки Кремля, яка значною мірою залежить від нафтогазових доходів.

Нафтогазовий сектор забезпечує приблизно п’яту частину доходів російського бюджету. Завдяки стрибку цін Кремль уже зміг відновити поповнення резервного фонду та відкласти скорочення непріоритетних витрат.

Втім, Bloomberg звертає увагу, що доходи РФ могли бути ще більшими. Російський рубль цього місяця зміцнився до найвищого рівня щодо долара з лютого 2023 року.

Сильніша валюта зменшує рублеві доходи від продажу нафти, яка торгується у доларах. Зміцнення рубля пов’язують із високими ставками, падінням імпорту та збільшенням валютних продажів російських експортерів.

Частину надприбутків Росія витрачає на підтримку власної нафтопереробної галузі та внутрішнього ринку пального.

Лише у квітні державні виплати енергетичним компаніям РФ сягнули 359 млрд рублів, а це приблизно 4,8 млрд доларів.

Як повідомлялось, попри регулярні удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах, російське Міністерство економіки очікує, що видобуток нафти залишиться стабільним у 2026 році з подальшим зростанням у наступні два роки.

