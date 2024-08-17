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Іран намагався вплинути на вибори у США з допомогою штучного інтелекту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Іран намагався вплинути на вибори у США з допомогою штучного інтелекту
Іранська мережа, відома як Storm-2035, використовувала чат GPT для створення контенту
фото з відкритих джерел

За допомогою ChatGPT створювалися статті та коментарі для соцмереж, які мали на меті вплинути на американську громадську думку

Компанія OpenAI повідомила про припинення діяльності мережі іранських акаунтів, що використовували чат-бот ChatGPT для проведення кампанії іноземного впливу на президентські вибори в США. Про це пише The Hill. 

Зазначається, що мережа, відома як Storm-2035, використовувала чат-бот компанії на базі штучного інтелекту (ШІ) для створення контенту, зокрема «коментарів щодо кандидатів з обох сторін на президентських виборах у США», який потім поширювався в соціальних мережах. 

ChatGPT використовувався для створення статей, які були опубліковані на п’яти веб-сайтах, що видавали себе за прогресивні чи консервативні новинні видання, а також для написання коротких коментарів у соціальних мережах англійською та іспанською мовами з облікових записів на соціальних платформах X та Instagram.

Контент переважно зосереджувався на конфлікті в Газі, присутності Ізраїлю на Олімпійських іграх і президентських виборах у США. В інших матеріалах йшлося про політику Венесуели, права латиноамериканців у США та незалежність Шотландії.  

Водночас як зазначила компанія OpenAI, облікові записи, які використовувалися під час операції, чергували контент коментарями про моду та красу, можливо, щоб виглядати більш природно у спробі залучити підписників.

Зазначається, що операція, «схоже, не досягла значущого залучення аудиторії», оскільки ці публікації в соціальних мережах отримали мало лайків, поширень або коментарів або й взагалі не отримали їх. 

«Незважаючи на відсутність значного залучення аудиторії в результаті цієї операції, ми серйозно ставимося до будь-яких зусиль щодо використання наших послуг в операціях іноземного впливу», – йдеться у повідомленні OpenAI.  

У компанії додали, що поділилися з урядом та зацікавленими сторонами відповідною розвідувальною інформацією про загрози.

Нагадаємо, Іран атакував близько десятка людей, пов'язаних із президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом, у рамках тривалої фішингової атаки.

Хакери передусім атакували особисті електронні скриньки чиновників різних поштових провайдерів. Принаймні одна з цих атак – на відомого політичного консультанта – була успішною.

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Теги: Іран вибори у США штучний інтелект

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