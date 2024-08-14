Надсекретна операція ЗСУ в Курській області. The New York Times повідомила деталі

Як зазначають журналісти, приблизно за місяць до наступу на Курську область військовому керівництву РФ подали звіт, в якому йшлося про підготовку до атаки ЗСУ

Військове командування України перекинуло частину сил до району Сум під приводом навчання та отримання нової техніки

Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції. Про це повідомляє The New York Times.

Україна розпочала наступ у Курській області 6 серпня. Операція, як пише видання, здивувала навіть найближчих союзників, включаючи США. Для Росії це був момент, майже такий само шокуючий, як бунт вагнерівців під керівництвом Євгена Пригожина.

«Це наступ – велика авантюра, особливо з урахуванням того, що РФ домінує на більшій частині лінії фронту в Україні та досягла значних успіхів на сході. Якщо українські війська зможуть утримати територію, вони можуть розтягнути можливості російських військ, створити серйозну проблему для Путіна та отримати козир для будь-яких мирних переговорів. Але якщо Росії вдасться витіснити українські війська з Курської області і одночасно просунутися на сході України, українських військових лідерів можна буде звинуватити в тому, що вони дали росіянам можливість захопити більше території», – вважають журналісти.

Карти поля бою, складені незалежними аналітиками, показують, що воїни ЗСУ, що воювали на сході, непомітно перемістилися до Сумської області, що межує з Курською.

Приблизно за місяць до наступу військовому керівництву РФ подали звіт, в якому говорилося, що «були виявлені сили, і розвідка вказала на підготовку до атаки». Але «згори прийшов наказ не панікувати». Пересування військ могло бути неправильно витлумачене як нова оборонна позиція.

Заступник командира однієї з бригад розповів виданню, що частину сил перекинули до району Сум під приводом навчання та отримання нової техніки. Про цілі операції старшим офіцерам розповіли лише 3 серпня – за три дні до наступу: відволікти російські війська, відтіснити артилерію від Сумської області, деморалізувати росіян.

Як пише NYT, у середу вранці високопосадовці «прокинулися в шоці»: вони дізналися, що понад 1 тис. солдатів регулярної української армії перетнули російський кордон напередодні, оснащені мобільними засобами ППО та обладнанням РЕБ для глушіння російських радарів. Деякі їхали на бронетехніці, відправленій Німеччиною та США, ймовірно, готувалися до тривалого бою.

«Це хороший приклад того, як сучасна успішна операція вимагає екстремальних заходів оперативної безпеки та обману», – сказав аналітик з Black Bird Group Пасі Паройнен.

Американські офіційні особи заявили, що вони здивовані тим, наскільки добре пройшла операція, але скептично ставляться до того, що ЗСУ зможуть утримати територію.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.