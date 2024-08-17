Влада Білгородщини закриває в'їзд до п'яти прикордонних населених пунктів

В один з населених пунктів тимчасово в'їзд закриють тимчасово

З 19 серпня в п'яти населених пунктів Білгородщини відселять жителів

У Білгородській області РФ планують закрити в’їзд до п’яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселити жителів. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

«З 19 серпня в п'яти населених пунктів області закриваємо в’їзд, відселяємо жителів і допомагаємо вивезти майно», – сказав російський чиновник.

За його словами, у Гайворонському окрузі закриють в’їзд до чотирьох населених пунктів: у село Новобудівка-Друга та селища Радгоспний, Добропілля і Козачок. У Валуйському окрузі – у селі Новопетрівка.

Крім того, Гладков зазначив, що у Красноярузькому районі тимчасово закривають в'їзд у село Колотилівка.

Також губернатор запропонував мешканцям міста Шебекіно, сіл Ясні Зорі, Устинка, Лозове, Пороз, Дроновка, В'язове, Реп'яхівка, Графівка, Мокра Орлівка та хутори Церковний, які не бажають залишатися у своїх будинках у зв'язку з бойовими діями, переїхати до пунктів тимчасового розміщення. або отримати від влади «часткову компенсацію» за оренду житла.

Раніше на території Білгородській області влада запровадила режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Нагадаємо, український наступ поширився на Білгородську область, де точаться запеклі бої. Зокрема, там російські війська мали вигляд більш готових до прибуття ЗСУ, на відміну від Курщини. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох українських військових.

До слова, раніше повідомлялося, що влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні.