Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня

США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Президент Зеленський відвідав воїнів поблизу Вовчанська, США нададуть Україні озброєння вартістю близько $200 млн? На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух. «Главком» склав добірку новин 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій:





Зеленський відвідав передову та привітав бійців Сил спеціальних операцій зі святом

У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування «імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка».

Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Фіцо пригрозив Україні

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».

Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання «Лукойлу» з послом України. На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

«Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання», – заявив він.

Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади

Ольга Харлан продовжує перемагати на Олімпійських Іграх-2024. У чвертьфіналі українка розгромила угорку Анну Мартон – 15:7.

Сутичка пройшла повністю під контролем нашої фехтувальниці. Тепер для здобуття олімпійської нагороди їй потрібно буде здобути одну перемогу в двох поєдинках, які залишилися.

Згодом стало відомо, що Харлан поступилась у півфіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях француженці Сарі Бальцер. Представниця Франції здобула перемогу в поєдинку з рахунком 15:7.

Проте шлях Харлан на Олімпіаді-2024 триває. Сьогодні о 21:50 фехтувальниця побореться за бронзову медаль. Хто стане її суперницею поки не відомо.

На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі

Сьогодні, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF пролунав вибух, постраждали 14 людей.

Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) та Людвігсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) утворилася величезна хмара диму. На заводі BASF задіяно пожежну бригаду. За даними компанії, машини екологічного моніторингу працюють на території заводу та за її межами. Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння. Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів.