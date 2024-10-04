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Ізраїль атакував Бейрут: ціллю був лідер «Хезболли»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль атакував Бейрут: ціллю був лідер «Хезболли»
Новий ватажок «Хезболли» Хашим Сафі ад-Дін став ціллю ізраїльського удару по Бейруту
фото з відкритих джерел

Ізраїльська авіація здійснила удар по столиці Лівану у середу пізно ввечері 

У середу пізно ввечері ізраїльська авіація завдала удару по столиці Лівану, Бейруту. За попередніми даними, метою атаки міг бути Хашим Сафі ад-Дін, новий лідер ісламістської організації «Хезболла», який нещодавно зайняв місце загиблого Хасана Насралли. Про це повідомляє Axios.

Згідно з інформацією від трьох ізраїльських чиновників, які спілкувалися з журналістами Axios, удар був спрямований саме на Хашима Сафі ад-Діна. Він очолює виконавчий комітет «Хезболли» і є важливою фігурою у керівництві цієї парамілітарної організації, а також двоюрідним братом колишнього лідера, Хасана Насралли, який загинув під час ізраїльського авіаудару на минулому тижні.

Відомо, що під час атаки Сафі ад-Дін перебував у бункері глибоко під землею. Наразі не підтверджено, чи вдалося його ліквідувати під час цього удару, оскільки достовірної інформації про його загибель немає.

Ліванські ЗМІ також зазначають, що авіаудар по Бейруту, завданий 2 жовтня, був значно масштабнішим порівняно з тим, який призвів до загибелі Хасана Насралли 28 вересня.

Станом на цей момент інформація щодо кількості загиблих або постраждалих внаслідок атаки по ліванській столиці не надана. У соціальних мережах вже з’явилося відео удару, яке підтверджує потужність бомбардування, але офіційні джерела поки що не надали детальних звітів.

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Теги: Ліван Ізраїль авіаудар бомбардування війна авіація

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