Росіяни вдарили по пожежній частині та АЗС на Полтавщині

Рятувальники загасили пожежі попри загрозу повторних російських ударів

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено дві автозаправні станції та будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича та ДСНС.

За словами Дяківнича, влучання ворожих БпЛА зафіксовано по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ та автозаправні станції у Полтавському районі. За попередніми даними, постраждалих немає. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

Наслідки російського удару фото: ДСНС

Пошкоджені АЗС фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 157 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 127 дронів, однак у низці регіонів були зафіксовані влучання.

Російські війська вдарили по Запоріжжю ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа в торговельному центрі площею близько 500 кв. м, а 63-річний чоловік дістав поранення.

У Сумах один із дронів влучив у поштове відділення, ще один пошкодив автозаправну станцію та багатоквартирний будинок. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще троє людей дістали поранення.

Напередодні у Повітряних силах попередили, що Росія накопичила певний запас ракет і може продовжити масовані повітряні атаки найближчими днями. Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, наголосивши, що балістичні ракети становлять особливу небезпеку через високу швидкість.