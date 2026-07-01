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Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову
Росія одночасно атакувала кілька районів Харкова
фото: Харківська ОВА

Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову

Російські війська вдень 1 липня здійснили масований авіаудар по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. За попередніми даними, під ударами опинилися кілька районів міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

За останньою підтвердженою інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей. Один із загиблих – 15-річний хлопець. Також відомо щонайменше про шістьох постраждалих. Серед них – 16-річний хлопець. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову фото 1
фото: Харківська ОВА

 

Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову фото 2
фото: Харківська ОВА

За попередніми даними Ситуаційного центру, російські війська скинули на Харків п'ять керованих авіабомб. Три влучання зафіксовано в Основ'янському районі, ще два – у Київському. Крім того, повідомляється про ще одне влучання на межі Новобаварського та Основ'янського районів. Інформація щодо кількості ударів уточнюється.

Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову фото 3
фото: Харківська ОВА

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що дві авіабомби впали приблизно за 500 метрів одна від одної. На одному з місць удару виникла масштабна пожежа.

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, адміністративну будівлю та автомобіль. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. У Харківській міській раді зазначили, що обстеження місць ударів триває, тому інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Раніше росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці у Херсона зросла до десяти, уточнила Херсонська ОВА. До лікарні звернулась 71-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму, контузію та гематому плеча. Потерпілій після надання меддопомоги призначили амбулаторне лікування.

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Теги: Харків росія окупанти ракета

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