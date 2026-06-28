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Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 червня 2026 року

У Росії у місті Слов'янськ-на-Кубані було атаковано нафтопереробний завод, РФ вдарила по Києву та Харкову, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 червня.

РФ атакувала Київ

Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня фото 1
фото: соціальні мережі

У ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали дві людини.

У Дарницькому районі за декількома адресами виникли пожежі внаслідок атаки. «Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих», – написав Ткаченко.

Росія вдарила по Харкову

Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня фото 2
фото з відкритих джерел

Під ранок 28 червня російські окупанти вдарили по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, ракетний удар було зафіксовано в Основ’янському районі Харкова.

«Ворожий ракетний удар було зафіксовано в Основ’янському районі Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються», – написав Синєгубов.

Трамп заявив, що Іран порушив угоду

Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
фото: AP

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що Сполучені Штати можуть бути змушені вжити додаткових військових заходів, якщо Тегеран продовжить завдавати ударів. 

Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню, а американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах.

Атака на НПЗ у Росії 

Горить НПЗ
Горить НПЗ
фото: соціальні мережі

У ніч на 28 червня у Краснодарському краю у місті Слов'янськ-на-Кубані було атаковано нафтопереробний завод. 

Внаслідок атаки на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Горять резервуари. Над заводом піднявся густий, чорний дим.

Інші важливі новини:

Теги: Харків Олег Синєгубов Дональд Трамп війна Іран США Київ росія вибух Тимур Ткаченко

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