Російський дрон перетворив пошту і АЗС в Сумах на згарище: є загиблі

Російський дрон влучив у пошту та АЗС у Сумах і спричинив загибель людей

Реактивний БпЛА поцілив у цивільні об'єкти пізно ввечері

Пізно ввечері 24 липня 2026 року російські окупаційні війська завдали ударів ударними безпілотниками (попередньо, реактивного типу) по цивільних об'єктах у Сумах та Сумській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще троє людей зазнали поранень. Про це пише «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Повітряні сили ЗСУ двічі попереджали про рух ударних БпЛА в напрямку міста: о 22:55 повідомили про безпілотник над Сумами та в районі Кириківки, а о 23:44 – про ще один БпЛА, що прямував до Сум із півночі.

За інформацією начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, близько 23:15 російський реактивний безпілотник влучив по території поштового відділення у Сумській громаді. Внаслідок удару виникла пожежа. Загинув цивільний чоловік, ще одного постраждалого у важкому стані доправили до лікарні. Було пошкоджено складські приміщення та транспорт.

Згодом начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що важкопоранений чоловік помер від отриманих травм. Таким чином кількість загиблих зросла до двох. За його словами, обидві жертви – цивільні чоловіки, їхні особи встановлюються.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що російський удар також припав по об'єкту цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста. Крім того, ворожий безпілотник пошкодив автозаправну станцію та дах багатоквартирного будинку в Ковпаківському районі. За попередніми даними, троє людей дістали поранення. На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та інші екстрені служби.

Міська влада наголошує, що ліквідація наслідків атаки триває. Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські війська протягом доби, 23 липня, 92 рази атакували 30 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів. Унаслідок обстрілів загинув 57-річний житель Середино-Будської громади, ще кілька людей дістали поранення в Сумах, Білопільській та Березівській громадах.

Також було пошкоджено автозаправні станції, житлові будинки, торгові кіоски, об'єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач і господарські споруди. На місцях російських ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.