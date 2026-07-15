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РФ продовжує використовувати ретранслятори в Білорусі? Заява радника міністра оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ продовжує використовувати ретранслятори в Білорусі? Заява радника міністра оборони
Росіяни 15 липня вдарили по АЗС на Житомирщині
фото: Житомирська ОВА

Бескрестнов: «Шахед» пролетів уздовж кордону з Білоруссю, а потім долетів до Коростеня прямо над трасою

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов припустив, що в Білорусі час від часу можуть використовувати ретранслятори для атак на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника у Telegram.

«Можливо, ретранслятори в Білорусі час від часу продовжують використовуватися для атак на Україну Сьогодні о 7:11 ранку керований реактивний «шахед» атакував АЗС у Малині. За даними наших РЛС, «шахед» пролетів уздовж кордону з Білоруссю, а потім долетів до Коростеня прямо над трасою, після чого повернув і полетів прямо над залізницею до Малина, де атакував АЗС. Така поведінка характерна для ручного керування БпЛА по камері», – йдеться у дописі.

РФ продовжує використовувати ретранслятори в Білорусі? Заява радника міністра оборони фото 1
фото: Сергій Бескрестнов/Telegram

За даними радника, відстань від точки атаки до кордонів РФ становить 260 км. «Це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших «шахедів» (можливих ретрансляторів) у цей час у повітрі не було. Остаточні висновки зроблять профільні служби та підрозділи після детального вивчення ситуації», – пояснив він.

«Противнику дуже потрібно і важливо атакувати Західну частину України «шахедами» з онлайн-керуванням, але без ретрансляторів у РБ вони не можуть цього робити», – підсумував Бескрестнов.

Чи зможе Лукашенко встояти перед «наполегливими проханнями» про ретранслятори я не знаю. Я також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома влади Білорусі. Це робиться швидко й легко. Тому їм слід ретельніше стежити за тим, що відбувається в їхній країні.

Нагадаємо, уранці 15 липня російські окупанти атакували автозаправну станцію в Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок удару постраждала одна людина.

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Теги: АЗС Житомирщина Білорусь

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