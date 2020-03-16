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    Віденська опера починає демонструвати вистави онлайн

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    Віденська опера перейшла в онлайн-режим - Віденська опера починає демонструвати вистави онлайн
    Віденська опера перейшла в онлайн-режим

    Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав

    Віденська державна опера, яка тимчасово закрилася через заходи боротьби з коронавірусом, починає безплатно демонструвати свої вистави в режимі онлайн.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Оскільки в Австрії через коронавірус обмежено масові заходи у приміщеннях за участю понад 100 осіб, Віденська опера (як і решта театрів) скасувала до 2 квітня всі свої вистави.

    Однак шанувальники високого мистецтва в усьому світі не залишаться обділеними - Віденська опера започатковує онлайн-показ своїх архівних записів.

    Починаючи з неділі, 15 березня, Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав через потокову платформу www.staatsoperlive.com.

    Стріми розпочинатимуться о 17.00 за центральноєвропейським часом та будуть доступні протягом 24 годин.

    Раніше, посол України в Австрії Олександр Щерба звернувся до співвітчизників з закликом поквапитися з поверненням в Україну.

    Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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