Віденська опера починає демонструвати вистави онлайн



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Віденська опера перейшла в онлайн-режим

Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав

Віденська державна опера, яка тимчасово закрилася через заходи боротьби з коронавірусом, починає безплатно демонструвати свої вистави в режимі онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ.

Оскільки в Австрії через коронавірус обмежено масові заходи у приміщеннях за участю понад 100 осіб, Віденська опера (як і решта театрів) скасувала до 2 квітня всі свої вистави.

Однак шанувальники високого мистецтва в усьому світі не залишаться обділеними - Віденська опера започатковує онлайн-показ своїх архівних записів.

Починаючи з неділі, 15 березня, Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав через потокову платформу www.staatsoperlive.com.

Стріми розпочинатимуться о 17.00 за центральноєвропейським часом та будуть доступні протягом 24 годин.

Раніше, посол України в Австрії Олександр Щерба звернувся до співвітчизників з закликом поквапитися з поверненням в Україну.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.