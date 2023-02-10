Відібрати у Путіна найвищу нагороду. Кремль відреагував на заяву Макрона

Пєсков не думає, що позбавлення ордену Почесного легіону засмутить Путіна

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не чекає проблем у російського президента у разі позбавлення його ордена Почесного легіону. Так він відреагував на намір французького президента Еммануеля Макрона позбавити Володимира Путіна найвищої нагороди Франції. Про це речник президента РФ сказав на брифінгу, як повідомляють російські ЗМІ.

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«Не думаю, що це стане якоюсь проблемою для президента Путіна, що це може стати для нього пріоритетним питанням. Він має інші пріоритетні питання, про які добре відомо громадянам Росії», – сказав він.

Нагадаємо, що Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли в Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом. Орден Почесного легіону – найвища нагорода Франції за цивільні заслуги.

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Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може позбавити російського диктатора Володимира Путіна вищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону. Він також назвав атаки Росії на цивільну інфраструктуру України воєнними злочинами.

До слова, цією вищою нагородою президент Франції нещодавно нагородив Володимира Зеленського.

Президент України вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну.