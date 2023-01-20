Христо Грозєв: Кадиров вже готує собі життя після повалення Путіна

«Чеченський ставленик Путіна перевозить літаками у східному напрямку своїх родичів»

У разі поразки і розділу Росії головний чеченець має запасний план. Серед іншого він передбачає потрапляння у значно безпечнішу залежність васального типу від близькосхідних своїх спонсорів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв.

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На думку розслідувача, на відміну від Пригожина, Кадиров значно більше виступає інструментом у путінських руках.

«У нього немає належного рівня суб’єктності. Він її позбувся щойно був посаджений у крісло голови Чечні. Неспроможність навіть місяць протриматися самостійно в конфлікті з Кремлем робить Кадирова вкрай зручним», – вважає Грозєв.

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З іншого боку, що якщо головний чеченець побачить невідворотність поразки і розділу Росії, то у нього на такий випадок є запасний план, переконаний журналіст.

«Серед іншого він передбачає потрапляння у значно безпечнішу залежність васального типу від близькосхідних своїх спонсорів. Не дарма ж у Рамзана Кадирова є доступ до арабських активів. Протягом останнього часу ми декілька разів бачили, що чеченський ставленик Путіна перевозив у східному напрямку літаки, напхом напхані своїми родичами. А це вже свідчить про дуже тісний характер відносин арабських шейхів із Кадировим», – наголосив Грозєв.

До слова, журналіст Bellingcat Христо Грозєв назвав головний страх Путіна. Грозєв переконаний, що зараз у Кремлі зароджується нове протистояння між російським диктатором Володимиром Путіним та власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Грозєв зазначив, що звільнення командувача російськими військами Сергія Суровікіна є першим етапом у протистоянні Пригожина та Путіна.

Нагадаємо, 26 грудня 2022 року стало відомо, що МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ. У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозєв заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

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