Влада Бєлгородської області пояснила, що постійно «хлопає» уночі

Губернатор області переконує людей, що їм нічого не загрожує

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков придумав причину нічних вибухів у регіоні, які росіяни чули сьогодні. Посадовець приплів сюди військову авіацію, яка нібито виконувала завдання.

«Повідомляю за нічним інцидентом. Головне. Хотів розвіяти побоювання мешканців області, що до нас хтось чи щось залетіло з території України. Це не так. Виконувалися бойові завдання нашої військової авіації у рамках «спецоперації», – написав він у Telegram.

Гладков також почав «втирати» місцевим мешканцям, що їм нічого не загрожує.

Відомо, що губернатор Білгородської області у ніч на понеділок, 2 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі про два вибухи. Гладков зазначив, що очевидці публікують у соцмережах відео зі спалахами в небі, і пообіцяв уточнити інформацію про інцидент уранці.

Нагадаємо, що 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Також 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи. А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян почали лякати обстрілом.