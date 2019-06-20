Влада Нової Зеландії викупляє у населення заборонену вогнепальну зброю



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Нова Зеландія заборонила всю напівавтоматичну зброю після теракту в мечетях

За попередніми підрахунками уряд має вилучити не менше 14,3 тисяч одиниць напівавтоматичної зброї

Уряд Нової Зеландії в четвер запустив в дію нову програму щодо викупу в громадян країни напівавтоматичної вогнепальної зброї, яка була заборонена після терористичних атак на дві мечеті в місті Крайстчерч, в наслідок яких загинули 51 людина. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Реалізувати програму планують протягом шести наступних місяців. Всього уряд Нової Зеландії виділив 135,97 млн. доларів для викупу забороненої зброї, що за підрахунками складає 95% її початкової вартості. Відповідні зміни в правила володіння зброєю в країні були внесені парламентом 1 квітня 2019 року.

За попередніми підрахунками поліції Нової Зеландії, під дію нової програми підпадатиме до 14 300 одиниць стрілецького озброєння. Іще до початку програми власники здали до 700 одиниць напівавтоматичного озброєння, а іще 5 тисяч одиниць були зареєстровані в поліції.

Всього ж за даними Small Arms Survey в Новій Зеландії із населенням в 5 млн. осіб громадяни на руках мають до 1,5 млн. одиниць різноманітної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

У травні поліція Нової Зеландії висунула офіційні звинувачення теракту тероризмі Брентону Тарранту.