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Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState

glavcom.ua
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Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Ситуація в Красногорівці. Мапа станом на 25 червня
Мапа: DeepState

Водночас у вечірньому зведенні Генштабу йшлося, що в районі Красногорівки російські штурмові дії успіху не мали

Окупаційні війська просуваються в районі Красногорівки на Донеччині. Про це свідчить оновлена карта бойових дій від проєкту DeepState, яку оприлюднили цієї ночі.

«Мапу оновлено! Ворог просунувся в Красногорівці», – йдеться в повідомленні. 

Водночас згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, в районі Красногорівки штурмові дії противника успіху не мали, така сама ситуація і біля Карлівки та Парасковіївки, як зазначають у відомстві.

Сьогодні ми також публікували карту бойових дій в Україні станом на початок цієї доби. Найгарячіше – на Покровському напрямку, де лише за останній день окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. Наразі можна сказати, що саме на Покровський напрямок припадає третина штурмових дій противника.

День тому у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)  зазначили, що ворог також просунувся на заході Запорізької області. Зокрема на північний схід від Роботиного.

Нагадаємо, у своїй вчорашній  заяві 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростувала попереднє повідомлення DeepState про повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Військові зазначають, що значна частина Новоолександрівки справді зайнята окупантами, але не вся.

Теги: окупанти Донбас Генштаб військові мапа ворог

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