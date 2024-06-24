РФ окупувала Новоолександрівку на Покровському напрямку? ЗСУ внесли ясність
Ворог не повністю контролює населений пункт
На вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю. Про це йдеться у заяві 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.
«Ресурс DeepState опублікував інформацію про ніби-то повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Пізніше цю «новину» підхопили і опублікували на своїх ресурсах низка медіа.
Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.
В бригаді вказали, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Як зазначається, ворог не повністю контролює населений пункт. Наразі на його вулицях точаться важкі бої.
«Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск», – йдеться у пості бригади.
За її інформацією, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.
Нагадаємо, раніше DeepState заявляв, що на передовій сили терористів просунулися у Новоолександрівці, Соколі, неподалік Новопокровського та Володимирівки.
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