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РФ окупувала Новоолександрівку на Покровському напрямку? ЗСУ внесли ясність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ окупувала Новоолександрівку на Покровському напрямку? ЗСУ внесли ясність
На вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої
фото: Генштаб

Ворог не повністю контролює населений пункт

На вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю. Про це йдеться у заяві 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook. 

«Ресурс DeepState опублікував інформацію про ніби-то повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Пізніше цю «новину» підхопили і опублікували на своїх ресурсах низка медіа.

Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні. 

В бригаді вказали, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся.  Як зазначається, ворог не повністю контролює населений пункт.  Наразі на його вулицях точаться важкі бої. 

«Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск», – йдеться у пості бригади.

За її інформацією, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.

Нагадаємо, раніше DeepState заявляв, що на передовій сили терористів просунулися у Новоолександрівці, Соколі, неподалік Новопокровського та Володимирівки. 

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Теги: окупація ЗСУ війна

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