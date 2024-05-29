Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи (відео)
За словами місцевих жителів, удар припав на Київський район міста
скріншот з відео

Внаслідок прильоту знищено будівлю «Донбассгражданпроєкту»

У тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. За попередньою інформацією, є влучання по базі російських загарбників. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначають місцеві жителі, удар припав на Київський район міста.

Також внаслідок прильоту, за словами очевидців, знищено будівлю «Донбассгражданпроєкту», де базувалися російські окупанти.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, 11 травня у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

До слова, російські загарбники почали розбудовувати аеродромні ангари за 30 км від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Читайте також: Російські плани під Харковом під загрозою провалу. Огляд з фронту
Теги: окупанти війна обстріл Донецьк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Має зʼявитися повага до минулих жертв і ще більше відповідальності за майбутнє»
Ми маємо сприймати цю війну в історичному контексті. І ось чому
13 травня, 10:59
Противник прагне прикувати на цей напрямок якомога більше сил й резервів ЗСУ
Росіяни розпочали літню кампанію напруження. Огляд з Харківського напрямку
22 травня, 13:03
На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років
Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії
6 травня, 14:22
Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото)
Дніпропетровщина: знищено чотири ракети, пошкоджена лінія електропередач (фото)
8 травня, 08:49
Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами
Окупанти прорвалися в Красногорівку, але ЗСУ заблокували штурмові групи
8 травня, 23:10
Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ
Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача
13 травня, 16:17
Уряд Німеччини забракував ідею захищати небо над Україною військами НАТО
Уряд Німеччини забракував ідею захищати небо над Україною військами НАТО
13 травня, 15:09
Війна – це завжди поразка, переконаний Франциск
Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму
16 травня, 07:36
У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії тривають
Енергетики відновили електропостачання у трьох районах Сумської області
22 травня, 08:19

Події в Україні

Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи (відео)
В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи (відео)
Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено
Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
Центр нацспротиву повідомив, як окупанти використовують Запорізьку АЕС
Центр нацспротиву повідомив, як окупанти використовують Запорізьку АЕС
Росіяни скинули вибухівку на авто «швидкої» у Нікополі: водій загинув на місці
Росіяни скинули вибухівку на авто «швидкої» у Нікополі: водій загинув на місці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
7659
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
5843
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував
5140
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
3484
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
2828
Додік несподівано поставив підніжку Путіну

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua