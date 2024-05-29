В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи (відео)

За словами місцевих жителів, удар припав на Київський район міста

Внаслідок прильоту знищено будівлю «Донбассгражданпроєкту»

У тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. За попередньою інформацією, є влучання по базі російських загарбників. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначають місцеві жителі, удар припав на Київський район міста.

Також внаслідок прильоту, за словами очевидців, знищено будівлю «Донбассгражданпроєкту», де базувалися російські окупанти.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, 11 травня у тимчасово окупованому Донецьку було чути вибухи. Внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

До слова, російські загарбники почали розбудовувати аеродромні ангари за 30 км від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.