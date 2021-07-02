«Вся країна пишається». Поліція Миколаївщини підтримала збірну України
«Наш ансамбль «Південний патруль» присвятив спортсменам власну пісню»
Поліція Миколаївській області та ансамбль «Південний Патруль» записали музичне відео, щоб підтримати збірну України на Євро-2020. Відео опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.
«Вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль «Південний патруль» присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення», — розповів начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергей Шайхет.
Матч між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі.
У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.
Вболівальники й з України, які не встигли відсидіти на самоізоляції, на гру не потраплять.
На стадіон натомість збираються прийти вболівальники з української діаспори, чисельність якої в Італії наближається до 250 тисяч.