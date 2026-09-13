Аргентинець з контрактом у «Реалі» побив цікавий рекорд Мессі

Талант фактично самотужки забезпечив перемогу своїй команді

Вінгер італійської «Фіорентини» Франко Мастантуоно перевершив гольове досягнення колишнього нападника іспанської «Барселони» Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Орендований у мадридського «Реала» юніор забезпечив «фіалкам» перемогу над «Венецією» (4:2) в 4-му турі Серії A. Він оформив хет-трик. У 19 років 28 днів вінгер став наймолодшим аргентинцем із трьома голами за матч у провідних чемпіонатах Європи.

Мастантуоно побив рекорд Мессі. Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» оформив перший хет-трик у Ла Лізі в 19 років 259 днів. Щоправда, старший аргентинець тоді тричі засмутив мадридський «Реал» в Ель Класіко.

«Фіорентина» взяла Мастантуоно в оренду на весь сезон 2026/27. Договір аргентинця з «Реалом» розрахований до літа 2031 року. Торік «вершкові» заплатили за нього 45 млн євро. У пресі вінгера часто називають «новим Мессі».

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.