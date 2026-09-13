Антонеллі виграв перший в історії Гран-прі Іспанії Формули-1 на вулицях Мадрида

Італієць здобув восьму перемогу в чемпіонаті цьогоріч

Пілот команди «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував на трасі «Мадринг» в столиці Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Лідер нинішнього сезону стартував другим. На перших метрах дистанції він опинився у боротьбі з переможцем кваліфікації Ландо Норрісом із «Макларена» та чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном («Ред Булл»). Останній повів боротьбу за лідерство, та невдовзі змушений був віддати позицію Антонеллі та Льюїсу Гемілтону з «Феррарі».

Утім, успіх британця зі Скудерії виявився локальним. У ветерана розпочалися проблеми з гальмами, тож він змушений був достроково завершити етап. А ключова подія сталася на 15-му колі – Стролл через технічні проблеми зупинився в одному з поворотів і запустив режим віртуального автомобіля безпеки.

Ним скористалися Антонеллі, Ферстаппен і гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, щоб із мінімальними втратами часу замінити шини. Натомість лідер Норріс поїхав у бокси за свіжою гумою, коли гонку вже відновили в звичному режимі. Як наслідок, першим став Шарль Леклер із «Феррарі».

Монегаск, на відміну від інших, не поїхав на пітстоп. За ним же опинилися ті, хто вже побував у боксах – Антонеллі, Ферстаппен, Расселл і Норріс. Леклер максимально відтягував заїзд за новими шинами, очікуючи на ще один автомобіль безпеки.

Проте, більше інцидентів на трасі не трапилося. Аж на 48-му колі пілот «Феррарі» замінив жорстку гуму на комплект «софту» та виїхав четвертим. У лідери вийшов Антонеллі, а Ферстаппен і Норріс повели боротьбу за друге місце.

Зрештою, до фінішу позиції у чільній п'ятірці нових змін не зазнали. Антонеллі здобув другу перемогу поспіль і восьму загалом цьогоріч. На подіумі його склали компанію Ферстаппен і Норріс, а далі фінішували Леклер і Расселл. Також очки набрали гонщик «Ред Булла» Ліам Лоусон, Франко Колапінто з «Альпін», пілот «Макларена» Оскар Піастрі, Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз») і гонщик «Ауді» Ніко Гюлькенберг.

Kimi Antonelli wins Round 14 ahead of Max Verstappen and Lando Norris! 🏆



Here are your points finishers at the MADRING 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ztiAr8zTRY — Formula 1 (@F1) — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Норріс (186 балів). Натомість Леклер набрав 167 очок, а Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.