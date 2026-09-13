Спадкоємець легенд «Мілана» потрапив у ДТП після переможного гола в чемпіонаті Італії

Нащадок футбольної династії став учасником автотрощі

Атакувальний півзахисник італійського «Кальярі» Даніель Мальдіні потрапив у дорожній інцидент у ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Аварія сталася на світанку. На одній з вулиць Мілана зіткнулися два автомобілі. У дорожньо-транспортній пригоді постраждало шестеро людей, зокрема й Мальдіні.

Футболіст опинився в шпиталі. Утім, травми хавбека виявилися незначними. Після надання першої допомоги сина екскапітана «Мілана» Паоло Мальдіні та внука колишнього тренера збірної Італії Чезаре Мальдіні відпустили додому.

До рідного Мілана Мальдіні-наймолодший приїхав із Бергамо. Напередодні там він забитим м'ячем у другому таймі приніс «Кальярі» перемогу над місцевою «Аталантою» (2:1). Контракт півзахисника належить якраз бергамаскам, а за сардинців він виступає на правах оренди.

Мальдіні в нинішньому сезоні зіграв шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. За плечима атакувального хавбека також шість поєдинків у лавах національної команди Італії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.