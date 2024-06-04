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Байден повідомив, що стане запорукою миру в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Байден повідомив, що стане запорукою миру в Україні
Байден поки не бачить Україну членом НАТО
фото: з відкритих джерел

Джо Байден: «Ми на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо стосовно України»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив, що для нього означає мир в Україні. Про це Байден сказав в інтерв'ю для видання Time. 

Зокрема, в очільника Білого дому запитали, якою має бути кінцева мета в Україні і яким має бути мир. «Мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну», – наголосив Байден.

При цьому, слово «ніколи» президент США повторив чотири рази.

«І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому», – додав Байден.

Водночас, як нагадав лідер США, він раніше говорив про те, що не готовий підтримати НАТО-зацію України.

Разом з тим, за його словами, якщо країни Заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни по сусідству з Росією.

Також у нього запитали, чи існує загроза того, що НАТО перебуває на слизькому шляху до війни з Росією.

«Ні, ми на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо стосовно України», – сказав Байден.

Як пише The New York Times, президент Джо Байден раніше неодноразово заявляв, що Вашингтон підтримуватиме Україну та Ізраїль стільки, скільки потрібно, проте зараз ситуація досягла критичної поворотної точки. 

Білий дім з мінімальними публічними поясненнями оприлюднив, що Байден змінив своє рішення щодо того, що американська зброя ніколи не може бути використана на території Росії. Це те правило, яке він встановив на початку війни в Україні, щоб «уникнути Третьої світової війни».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

 

Теги: росія війна Джозеф Байден

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