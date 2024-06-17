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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?

glavcom.ua
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У червні 2023 року влада Хмельницького подарувала квартиру Руслану Бітюкову, якого за рік СБУ викриє на державній зраді
Кадр відео ТРК «Місто»

Приколи нашого городка. У нашому випадку – Хмельницького...

Два дні тому всі ЗМІ повідомили про затримання керівника одного з відділів Хмельницької міськради за підозрою у співпраці із ФСБ.

Чоловіка звинувачують у тому, що він системно зливав інформацію ворогу. Під ковпаком СБУ чиновник міськради перебував майже два роки...

І от поки інформатора вели, його як дуже-дуже файного працівника нагородили квартирою. Так-так, під час війни!

Звичайно, можна все це назвати крутою «операцією з прикриттям» навиворіт, або ж геніальним ходом, аби приспати пильність шпигуна. Хай так і буде )

«Главком» відтворив цю прекрасну історію стимулювання кадрів із не менш прекрасною ілюстрацією. Її можна було б назвати: «Шпигун і мер: хто кого на*бав?»

Тим часом Хмельниччина і далі утримує першість у списку регіонів, куди летить найбільше «шахедів».

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Теги: війна кримінал державна зрада Хмельниччина

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Микола Підвезяний

Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?
Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?
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