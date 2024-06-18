Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
Станом на ранок 18 червня Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів
фото: Генштаб

Із початку доби загальна кількість бойових зіткнень зросла до 76

Російські загарбники наступають по всій лінії фронту намагаючись прорвати оборону наших військ. Найгарячіше – на Покровському напрямку. Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найбільшу активність противник підтримує на Покровському напрямку. Сили оборони дають гідну відсіч ворожому натиску.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку

Ворог починав штурмові дії п’ять разів, щоразу – в районі Вовчанська. Два бойові зіткнення тривають надалі. Агресор також б’є з літаків. Так, три удари російських керованих авіабомб припали по селу Симинівка, а загалом противник застосував на цьому напрямку вже 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку

Число бойових зіткнень зросло до восьми. Триває відбиття двох ворожих атак біля населених пунктів Степова Новоселівка і Берестове. По Синьківці агресор завдав удару некерованими авіаракетами.

На Лиманському напрямку 

Окупанти від початку доби вчиняли 10 наступальних дій. Наразі тривають чотири боєзіткнення. До попередніх локацій з активними боями додався Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку

Число боїв за сьогодні залишилося на позначці 13.

На Краматорському напрямку 

Продовжуються два боєзіткнення: це часівоярський мікрорайон Новий та Іванівське.

На Торецькому напрямку 

Ворог штурмових дій наразі не вів, але по району міста Торецьк завдав авіаударів КАБом та НАРами.

Одразу 11 боїв продовжуються на Покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони. Відбиття атак триває, зокрема, в районах Євгенівки, Калинового, Олександрополя і Сокола. Загальне число боєзіткнень з початку доби на напрямку – 25. Ситуація контрольована. Українські воїни нищать ворога. За сьогодні безповоротні втрати противника на Покровському напрямку вже перевищили 50 осіб, санітарних втрат росіян – 102. Також знищено один міномет, пошкоджено два танки окупантів.

На Курахівському напрямку 

Відбивається третя за добу атака росіян у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку 

Наші воїни і надалі стоять на заваді штурмовим діям ворога в районі Урожайного. По Вугледару загарбники вдарили КАБом.

На Оріхівському напрямку 

Другу з початку дня атаку ворог вчинив на Малу Токмачку – безуспішно.

Станом на ранок, 18 червня, повідомлялось, що Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога від початку повномасштабної війни перевищили 528 тисяч одиниць особового складу.

Читайте також:

Теги: Генштаб Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За рахунок вивільненого особового складу заплановано доукомплектувати органи управління оперативного й тактичного рівнів та бойові військові частини
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
24 травня, 16:00
Росія перекидає підкріплення до Харківської області, аби відвести українські сили з критичних ділянок лінії фронту на сході України
Окупанти планують розпочати другу фазу наступу на Харківщині – ISW
31 травня, 08:16
Правоохоронці вилучають низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
23 травня, 12:06
На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
2 червня, 00:00
На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
5 червня, 00:23
Підрозділ окупанта, за його словами, перетнув кордон України 10 травня на Харківщині
Чекав евакуації 21 день: прикордонники взяли у полон пораненого окупанта
5 червня, 18:19
Триває 835-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 червня, 07:38
Російська влада наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи «Ахмату» на харківський напрямок
Росіяни перекидають чеченський спецназ на Харківщину: ISW пояснив задум
9 червня, 12:18
Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW
Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW
10 червня, 04:56

Події в Україні

Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes
Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони
Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ
Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
31K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
17K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
11K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
7349
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
6629
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua