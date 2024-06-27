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Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 854-й день повномасштабної війни в Україні
фото: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:

  • особового складу  ‒ близько/ about 539320 (+1260) осіб / persons,
  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем  – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ  – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 868 (+5) од,
  • літаків  – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
  • В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 27 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 27 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».

  • Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
    1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (РФ);
    4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
    1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (РФ);
    23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

  •  4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу «Shahed».
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нині триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року 
Теги: окупанти Генштаб корабель втрати ворог Кинджал

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