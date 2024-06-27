Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 539320 (+1260) осіб / persons,
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)
Активність флоту окупантів станом на 27 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
- В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».
- Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (РФ);
4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (РФ);
23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (РФ).
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed».
Нині триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.
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