Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 854-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 539320 (+1260) осіб / persons,

танків ‒ 8042 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,

артилерійських систем – 14363 (+42) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)

Втрати ворога станом на 27 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.

В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 27 червня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (РФ);

4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (РФ);

23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу «Shahed».

Нині триває 854-й день повномасштабної війни в Україні.