Окупанти втратили за день два гелікоптери: що відомо

Один вертоліт впав у Кіровській області, інший – у Керченській протоці

У Кіровській області Росії розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це пишуть «РИА Новости» з посиланням на МНС Росії.

Троє з чотирьох членів екіпажу загинули на місці. За даними Telegram-каналу Baza, вертоліт Мі-2 належав санавіації. Авіакатастрофа сталася в районі села Белеєнки в Даровському районі. На борту перебували пілот і три медики.

На росії впав вертоліт Мі-2



В результаті краху загинули всі 4 людини, які перебували на борту. pic.twitter.com/fOvZliHE4k — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2024

Перед цим російські «військкори» повідомляли про падіння ще одного повітряного судна – у Керченській протоці.

Канал Fighterbomber, наближений до повітряно-космічних сил РФ, спочатку писав, що нібито розбився військовий вертоліт Ка-27. Потім виправив на Ка-52. Після цього повідомлення відредагували: «Щодо типу гелікоптера поки незрозуміло».

Раніше в Амурській області Росії зник вертоліт Robinson R66, на борту якого перебувало троє людей. Усі вони працювали в золотовидобувній компанії.

Нагадаємо, нещодавно в Рузькому районі Московської області розбився літак Ан-2. Екіпаж загинув.

Крім того, 31 серпня у Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

Також 1 вересня уламки гелікоптера було знайдено на сопці, на висоті 900 метрів. На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.