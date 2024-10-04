Іран попросив Росію допомогти захиститися від атаки Ізраїлю – NYT

Іран звернувся до Росії з проханням допомогти в супутниковій розвідці

Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до Росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох неназваних іранських посадовців.

За словами чиновників, які беруть участь у військовому плануванні, Іран звернувся до Росії з проханням допомогти в супутниковій розвідці, щоб підготуватися до можливих ізраїльських ударів.

Водночас The New York Times не надає інших деталей і не повідомляє, чи відповіла Росія на цей запит.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану. Однак удари по ядерних об'єктах Ірану наразі не плануються.

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни.

До слова, Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки».