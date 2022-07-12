Правоохоронці взялися за прикордонників, які дозволили нардепам втекти від війни

За час повномасштабної війни Росії проти України оголошено підозри щодо двох народних депутатів

За час повномасштабної війни Росії проти України оголошено підозри щодо двох народних депутатів

Кримінальне провадження відкрито за фактом перевищення службових повноважень

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень особами Державної прикордонної служби України в період дії воєнного стану. Про це «Главкому» повідомили в Офісі генпрокурора у відповіді на запит.

Кримінальне провадження відкрито за фактом перевищення службових повноважень (ч. З ст. 365 Кримінального кодексу). Правоохоронці перевіряють інформацію стосовно незаконного перетину державного кордону громадянами та їхнього виїзду до країн Європейського Союзу під час війни. Це спричиняє тяжкі наслідки для держави, переконані у правоохоронному відомсті.

У кримінальному провадженні також досліджується, чи сприяли прикордонники окремим народним депутатам незаконно переміщуватися через державний кордон України.

Крім цього, за даними Офісу генпрокурора, за час повномасштабної війни Росії проти України оголошено підозри щодо двох народних депутатів. Мова про обранців Іллю Киву (входив до політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», 15 березня Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандата) і Олексія Ковальова (входив до фракції «Слуга народу», отримав у фейковому «уряді Херсонщини» «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства»).

Кримінальну справу проти Киви відкрито за заклики до пропаганди агресивної війни та воєнного конфлікту. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Колишній «слуга» Ковальов підозрюється у держзраді та колабораційній діяльності. Досудове розслідування у цій справі триває.

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Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що на середину березня 2022-го за кордоном перебувало близько 20 народних депутатів.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада планує створити Тимчасову слідчу комісію, що перевірить причини виїзду деяких депутатів за кордон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також повідомлялося, що колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області. Журналісти-розслідувачі звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит «Схем» повідомила, що не надасть відповіді, оскільки «зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України «Про захист персональних даних».

Нагадаємо, що в Україні триває 139-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.