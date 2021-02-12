За даними розвідки: бойовики на Донбасі посилено мінують лінію зіткнення

В рядах окупантів проводяться активні тренування мінометних підрозділів

Російські окупанти посилюють системи мінно-вибухових загороджень вздовж усієї лінії зіткнення.

Також командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об’єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування», – повідомила речниця.

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Вчора, 11 лютого, внаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета під селом Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу Владислав Лященко.

двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного досі під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої». Згодом стало відомо, що на невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.

Також протягом першого місяці року десять військових ЗСУ отримали бойові поранення. Відповідно до зведень пресцентру ООС, за місяць зафіксовано 166 ворожих обстрілів.