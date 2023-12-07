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Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області
Російська окупаційна влада видала «розпорядження» про заборону на окупованій території Запорізької області діяльності Української Греко-Католицької церкви
фото з відкритих джерел

Заборону діяльності УГКЦ на окупованій території Запорізької області загарбники агрументують нібито зберіганням «вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень»

Так звана влада заборонила діяльність Української греко-католицької церкви на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

«Російська окупаційна влада видала «розпорядження» про заборону на окупованій території Запорізької області діяльності Української Греко-Католицької Церкви, а також організацій «Лицарі Колумба» і «Карітас», які займаються соціальним служінням. Про це Департаменту інформації УГКЦ стало відомо щойно тепер, хоч документ датований 26 грудня 2022 року», – йдеться в повідомленні. 

Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області фото 1

Заборону діяльності УГКЦ на окупованій території Запорізької області загарбники агрументують нібито зберіганням «вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень», а також тим, що діяльність УГКЦ здійснюється «з порушенням законодавства про релігійні та громадські організації Російської Федерації», а саме через «участь парафіян у масових заворушеннях та антиросійських мітингах у березні-квітні 2022 року», «розповсюдження літератури із закликами до порушення територіальної цілісності Російської Федерації», «активну участь громад УГКЦ на території Запорізької області в діяльності екстремістських організацій і пропаганді неонацистських ідей» тощо.

Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області фото 2

Також окрім заборони діяльності УГКЦ, окупанти розпорядилися передати рухоме та нерухоме майно і земельні ділянки церкви в розпорядження окупаційної «військово-цивільної адміністрації Запорізької області»; розірвати договори оренди приміщень і земельних ділянок, які раніше уклала Українська Греко-Католицька Церква з місцевими органами влади; заборонити особам, які обіймали в УГКЦ керівні й адміністративні посади, реєстрацію громадських і релігійних організацій на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Раніше глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук розповів про «найдешевшу в світі» зброю, яку використовує Росія проти України.

Теги: росія окупанти церква майно влада рашисти УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук Запорізька область

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