Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області

Заборону діяльності УГКЦ на окупованій території Запорізької області загарбники агрументують нібито зберіганням «вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень»

Так звана влада заборонила діяльність Української греко-католицької церкви на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

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«Російська окупаційна влада видала «розпорядження» про заборону на окупованій території Запорізької області діяльності Української Греко-Католицької Церкви, а також організацій «Лицарі Колумба» і «Карітас», які займаються соціальним служінням. Про це Департаменту інформації УГКЦ стало відомо щойно тепер, хоч документ датований 26 грудня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Заборону діяльності УГКЦ на окупованій території Запорізької області загарбники агрументують нібито зберіганням «вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень», а також тим, що діяльність УГКЦ здійснюється «з порушенням законодавства про релігійні та громадські організації Російської Федерації», а саме через «участь парафіян у масових заворушеннях та антиросійських мітингах у березні-квітні 2022 року», «розповсюдження літератури із закликами до порушення територіальної цілісності Російської Федерації», «активну участь громад УГКЦ на території Запорізької області в діяльності екстремістських організацій і пропаганді неонацистських ідей» тощо.

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Також окрім заборони діяльності УГКЦ, окупанти розпорядилися передати рухоме та нерухоме майно і земельні ділянки церкви в розпорядження окупаційної «військово-цивільної адміністрації Запорізької області»; розірвати договори оренди приміщень і земельних ділянок, які раніше уклала Українська Греко-Католицька Церква з місцевими органами влади; заборонити особам, які обіймали в УГКЦ керівні й адміністративні посади, реєстрацію громадських і релігійних організацій на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Раніше глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук розповів про «найдешевшу в світі» зброю, яку використовує Росія проти України.