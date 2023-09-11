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Індія хоче провести віртуальну зустріч G20

Діана Гасюк
glavcom.ua
Індія хоче провести віртуальну зустріч G20
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Індії висунув ідею проведення ще однієї віртуальної зустрічі лідерів G20 у листопаді через відеозв'язок

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив лідерів Групи двадцяти на віртуальну зустріч у листопаді для оцінки досягнутого прогресу щодо політичних ініціатив та цілей, які були визначені на попередньому саміті. Про це повідомляє France24.

«Ми зобов’язані розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб побачити, як можна прискорити прогрес», − відзначив він.

Моді висунув ідею проведення ще однієї віртуальної зустрічі лідерів G20 у листопаді через відеозв'язок.

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Нагадаємо, що Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20.

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Теги: G20 декларація міністр

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