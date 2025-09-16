Головна Світ Політика
Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80-й сесії Генасамблеї ООН
фото: Офіс президента

За словами Рубіо, Трамп все ще сподівається на досягнення мирної угоди

Президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, передає «Главком» з посиланням на Barron's.

Трамп мав «кілька телефонних розмов з Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, включаючи, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку», де лідери зберуться на Генеральній Асамблеї ООН, повідомив Рубіо.

«Він буде продовжувати намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти», – сказав Рубіо.

Зауважимо, 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.

Раніше президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви. Згадуючи про втрати українських і російських військ, він сказав журналістам у неділю: «Цього тижня загинуло 8 тис. солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше».

