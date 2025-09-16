Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп

За словами президента США, лідери України та Росії ненавидять один одного

Дональд Трамп заявив, що президенту України доведеться піти на угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН. «Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії», – каже він.

За словами американського президента, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного. «І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там величезна ненависть», – додав очільник США.

Трамп додав, що він «любить Україну та українців» і хоче покласти край цій війні. Водночас президент Сполучених Штатів наголосив, що зустріч із Путіним на Алясці «дала багато результатів».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту.

Як повідомлялося, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.