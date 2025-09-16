Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп
За словами президента США, лідери України та Росії ненавидять один одного
скріншот з відео Sky News

Дональд Трамп заявив, що президенту України доведеться піти на угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН. «Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії», – каже він.

За словами американського президента, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного. «І схоже, що мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть сидіти в кімнаті разом. Там величезна ненависть», – додав очільник США.

Трамп додав, що він «любить Україну та українців» і хоче покласти край цій війні. Водночас президент Сполучених Штатів наголосив, що зустріч із Путіним на Алясці «дала багато результатів».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту.

Як повідомлялося, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вийшов із новою заявою
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 18:31
Зеленський: Надто довго вже немає посилення тиску на Росію
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови
9 вересня, 18:31
Росія робить вигляд, що прагне припинити війну, і тим самим дезінформує українське суспільство
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
6 вересня, 19:22
Трамп зробив нову заяву щодо Маска
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
4 вересня, 17:16
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Росія озвучила табу на переговорах
4 вересня, 04:05
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
25 серпня, 19:17
Україна вже повернула півтори тисячі викрадених РФ дітей
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
21 серпня, 13:07
Трамп, Зеленський та європейські лідери під час зустрічі в Овальному кабінеті
Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак
21 серпня, 01:51
У статті пишуть: попри драматичність ситуації, ця угода з Путіним може бути «найкращою з можливих»
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
16 серпня, 22:54

Політика

Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп
Зеленському доведеться укласти мирну угоду – Трамп
Німеччина відмовилася розглядати вимоги Польщі про репарації
Німеччина відмовилася розглядати вимоги Польщі про репарації
ЄС схвалив рекомендації щодо завершення тимчасового захисту для українців
ЄС схвалив рекомендації щодо завершення тимчасового захисту для українців
Атака дронів на Польщу 10 вересня. ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок
Атака дронів на Польщу 10 вересня. ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок
Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії
Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua