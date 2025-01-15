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Повернення полонених захисників, візит Зеленського до Польщі. Головне за 15 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повернення полонених захисників, візит Зеленського до Польщі. Головне за 15 січня
фото з відкритих джерел

Україна та Росія 15 січня провели обмін військовополоненими

Повернення полонених захисників, візит Зеленського до Польщі, новий пакет допомоги від Німеччини. «Главком» склав добірку новин 15 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС.

Також український президент зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – оборона, політика, санкції. 

Крім того, Польща готує 46-й пакет військової допомоги України.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer та сотні ударних безпілотників.

До нового пакета військової допомоги увійшло:

  • дев'ять колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer;
  • 18 самохідних артилерійських установок RCH 155;
  • п'ять бойових машин піхоти Marder;
  • 600 ударних безпілотників HF-1;
  • 50 розвідувальних безпілотників Vector;
  • 46 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • 43 розвідувальних дронів Songbird;
  • 11 тис. 120-мм мінометних мін;
  • турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.

Повернення полонених захисників

Україна та Росія 15 січня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 25 українських захисників. Обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. «За» віддали свої голоси 315 народних депутатів.

Рада 14 раз ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Масований обстріл України

У ніч на 15 січня Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Основними цілями росіян були газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.

Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів

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Теги: Володимир Зеленський Польща обмін полоненими полон війна

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