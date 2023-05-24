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Європарламент знайшов «російський слід» у діяльності сепаратистів в іспанській Каталонії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європарламент знайшов «російський слід» у діяльності сепаратистів в іспанській Каталонії
У Іспанії звинувачують сепаратистів Каталонії у зв'язках з Росією
фото з відкритих джерел

Євросоюз «стурбований широкомасштабним втручанням Росії у сепаратистські рухи на європейських територіях»

Комітет з питань зовнішнього втручання Європарламенту розслідує можливі зв'язки та втручання Росії в незалежність Каталонії. Рік тому у Європарламенті вже заявляли про «занепокоєння» можливими стосунками між путінським урядом і лідерами прихильників незалежності. Про це пише видання Principal.

Члени іспанського Конгресу депутатів Марія Валентина Мартінес Ферро та Пабло Хіспан Іглесіас де Юссель звернулися до уряду Іспанії з питаннями про те, чи дійсно він планує проведення розслідування за фактом викриття Європарламентом зв'язків Росії з каталонськими сепаратистами і чи існує цей зв'язок зараз. 

«26 квітня Європарламент за допомогою спеціальної комісії з іноземного втручання підтвердив зв'язок між Росією і каталонським сепаратистським рухом і тому закликає до вичерпного розслідування цих подій», – нагадали вони.

У зв'язку з цим парламентарі поставили уряду низку питань щодо її планів у зв'язку з опублікованим Європарламентом звітом спецкомісії та уточнили, чи Росія та каталонські сепаратисти співпрацюють сьогодні.

«Яку інформацію має уряд про звіт, що підтверджує зв'язок між Росією і каталонським сепаратизмом? Чи збирається уряд Іспанії співпрацювати в розслідуванні, яке запитав Європейський парламент? Чи відомо уряду, чи існує цей передбачуваний зв'язок сьогодні? Які дії у зв'язку з цим?», – запитали депутати.

Так, 26 квітня члени спеціальної комісії Європарламенту з іноземного втручання визнали зв'язок між Росією та каталонським сепаратистським рухом та закликали до «вичерпного» розслідування, щоб вивчити деталі того, що сталося. У доповіді профільного комітету парламенту з іноземного втручання зазначається, що Євросоюз «стурбований широкомасштабним втручанням Росії у сепаратистські рухи на європейських територіях».

У Каталонії звинувачення послідовно заперечують. «Уряд Каталонії не має і не мав жодних стосунків з Росією чи людьми, пов'язаними з російським урядом», – прокоментувала ініціативу проведення відповідного розслідування глава МЗС Каталонії Меріткселл Серрет.

Нагадаємо, документі під назвою «Іноземне втручання в демократії ЄС», ухваленому в березні 2022 року, стверджується, що Росія втрутилася в Brexit і налагодила відносини з європейськими крайніми правими і з «каталонськими сепаратистами».

Європейське занепокоєння полягає в тому, що мета Росії полягає в проникненні у внутрішні конфлікти в різних країнах, щоб дестабілізувати Європу. Одним із інструментів породження нестабільності та недовіри є дезінформація. Наприклад, вважається, що Росія сприяла поширенню фейкових новин про те, що відбувалося в Каталонії восени 2017 року.

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Теги: росія Європарламент Іспанія розслідування

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