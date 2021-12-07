Названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото)

У поліції журналістам повідомили, що дітей серед загиблих у ДТП немає

ДТП сталася на слизькій дорозі

Чернігівські рятувальники повідомили перші версії моторошної ДТП з вантажікою та маршруткою. У коментарі сайту «Сьогодні» вони розповіли, що ділянка траси, де сталася аварія, не вважається небезпечною, там ніколи не було концентрації ДТП.

«Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення ПДР з боку водіїв», – йдеться у повідомленні.

У поліції журналістам повідомили, що дітей серед загиблих у ДТП немає.

Також чернігівські ЗМІ опублікували моторошні кадри з місця трагедії. По них можна побачити, що аварія сталася на слизькій дорозі. У результаті зіткнення передню частину маршрутки було повністю знищено.

Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

За попередніми даними, через аварію загинули 11 осіб та вісім травмовано.

Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).