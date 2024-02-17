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Президент назвав два можливі кінці для Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент назвав два можливі кінці для Путіна
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції 2024
фото: Офіс президента

На думку Зеленського, російського диктатора може вбити хтось із тих, хто зараз вбиває для нього

Російський диктатор Володимир Путін або піде під трибунал, або загине від рук своїх прислужників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 

«У Путіна тільки два можливих кінця – трибунал у Гаазі або бути вбитим одним із тих, хто зараз вбиває для нього», – сказав український лідер.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

До слова, Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки вперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки й порівняв втрати з обох сторін.

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Теги: путін Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки

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