Президент назвав два можливі кінці для Путіна

На думку Зеленського, російського диктатора може вбити хтось із тих, хто зараз вбиває для нього

Російський диктатор Володимир Путін або піде під трибунал, або загине від рук своїх прислужників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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«У Путіна тільки два можливих кінця – трибунал у Гаазі або бути вбитим одним із тих, хто зараз вбиває для нього», – сказав український лідер.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

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Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

До слова, Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки вперше прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки й порівняв втрати з обох сторін.

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