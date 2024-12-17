Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу

«Лише у 2024 році 103 тис. мешканців столиці звернулися за матеріальною допомогою»

«Главком» опублікував велике інтерв'ю з Мариною Хондою, заступницею глави КМДА.

Розмова дає можливість поглянути на Київ з нефасадного боку.

Побачити контрасти, які у фейсбучній бульбашці не завжди видно.

Отже, столиця сьогодні – це 700 тис. пенсіонерів,

Це – 230 тис. людей, які зареєструвалися як ВПО.

Це – 126 тис. людей з інвалідністю, з них – 15 тис. дітей

Це – понад 30 тис ветеранів ще до 2022 року

Це – ще понад 100 тис. мобілізованих після 2022 року...

Це – 70 тис. людей, які стоять у квартирній черзі... З них учасників бойових дій – вже цілий мікрорайон – понад 5 тис.

А тепер про тисячу і тих, хто з неї точно не сміється.

Лише у 2024 році 103 тис. мешканців столиці звернулися за матеріальною допомогою.

103 тис. – це ще мало. Бо на мінімальну пенсію (менше 3 тис. грн) у Києві якось живуть 230 тис. осіб.