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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Про тисячу Зеленського з іншого ракурсу

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Лише у 2024 році 103 тис. мешканців столиці звернулися за матеріальною допомогою»

«Главком» опублікував велике інтерв'ю з Мариною Хондою, заступницею глави КМДА.

Розмова дає можливість поглянути на Київ з нефасадного боку.

Побачити контрасти, які у фейсбучній бульбашці не завжди видно.

Отже, столиця сьогодні – це 700 тис. пенсіонерів,

Це – 230 тис. людей, які зареєструвалися як ВПО.

Це – 126 тис. людей з інвалідністю, з них – 15 тис. дітей

Це – понад 30 тис ветеранів ще до 2022 року

Це – ще понад 100 тис. мобілізованих після 2022 року...

Це – 70 тис. людей, які стоять у квартирній черзі... З них учасників бойових дій – вже цілий мікрорайон – понад 5 тис.

А тепер про тисячу і тих, хто з неї точно не сміється.

Лише у 2024 році 103 тис. мешканців столиці звернулися за матеріальною допомогою.

103 тис. – це ще мало. Бо на мінімальну пенсію (менше 3 тис. грн) у Києві якось живуть 230 тис. осіб.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Київ соцвиплати гроші

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Микола Підвезяний

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