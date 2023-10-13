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«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто
фото ілюстративне

Перестрілки поблизу Авдіївки йдуть без перерви

У Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Барабаш зазначив, що перестрілки йдуть без перерви – це і стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. Окупанти гатять з усієї наявної у них зброї, до того ж ворог активно застосовує авіацію.

«Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі – (росіяни – «Главком») лізуть, як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти – «Главком») йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак», – повідомив Барабаш.

Зазначається, що ворог прагне взяти Авдіївку в оточення – окупанти зосереджені на ударах з флангів з півночі та з півдня. Але українські воїни четверту добу стоять незмінно на своїх позиціях.

Окупанти б’ють не тільки по населених пунктах, які безпосередньо на лінії фронту, а й далі – по більш тилових. Зокрема, цієї ночі обстрілювали села Очеретинської громади.

Ситуація з логістикою в Авдіївку наразі ускладнена. На період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і харчових продуктів.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку.

10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну.

Аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.

Теги: Авдіївка війна окупанти

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