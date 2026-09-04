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ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників
фото: СБУ

Українські військові також уразили засоби розвідки, радіолокаційну станцію та базу з паливом противника

3 вересня та в ніч на 4 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Федорівці Донецької області уражено командний пункт противника, а в Петрівці Харківської області – його командно-спостережний пункт.

Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію. У Суворовому та Рисовому в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили пости технічних засобів розвідки АПТС «Гренадер».

Ще одну ціль уражено в Густомої Курської області РФ – там під удар потрапив ретранслятор MESH-мереж противника. Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях російських військ триває.

Також варто зазначити, що після ураження українськими Силами оборони підтверджено зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Зокрема, після удару 26 серпня зупинив роботу завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстові Нижньогородської області. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію.

 

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Теги: ЗСУ війна Генштаб

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