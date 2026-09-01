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Російський аналог Starlink почав падати з орбіти – ISW

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський аналог Starlink почав падати з орбіти – ISW
Водночас працююча система не забезпечує постійного зв'язку над Україною
колаж: glavcom.ua

Навіть ті апарати, які змогли підняти свої орбіти, поки не досягли запланованої робочої висоти

Російська супутникова система «Рассвет-3», яку Москва намагається розгорнути як аналог Starlink, зіткнулася з серйозними проблемами. За даними ISW, два супутники вже перебувають на траєкторії, яка може завершитися їхнім входженням в атмосферу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться про супутники №17 та №23 із другої партії «Рассвет-3», запущеної 19 липня. Вони залишаються на висоті близько 290 км, а їхні орбіти поступово знижуються. Якщо апарати не зможуть піднятися на більшу висоту, вони можуть згоріти в атмосфері.

Проблеми є і з іншими супутниками російської системи. Навіть ті апарати, які змогли підняти свої орбіти, поки не досягли запланованої робочої висоти близько 800 км. Частина супутників перебуває на висоті приблизно 500–550 км.

Водночас нинішня система не забезпечує постійного зв'язку над Україною. Через особливості орбіт супутники можуть забезпечувати зв'язок лише під час проходження над відповідною територією. За розрахунками, такі вікна зв'язку тривають близько 1,5 години, після чого супутник залишає зону доступності.

Росія позиціонує «Рассвет» як власну альтернативу Starlink. Москва планує поступово розгорнути значно більшу супутникову групу, яка в перспективі має забезпечити постійне покриття. Наразі ж система працює лише періодично й залишається далекою від можливостей повноцінної супутникової мережі.

Таким чином, російський проєкт стикається одразу з двома проблемами: два супутники ризикують увійти в атмосферу, а ті, що залишаються на орбіті, поки забезпечують лише обмежені за часом сеанси зв'язку. Аналітики ISW вважають, що проект можна вважати провальним, адже окупанти не змогли досягнути поставлених цілей і на рівних конкурувати зі Starlink.

Україна офіційно звернулася до Міжнародного союзу електрозв'язку із вимогою виключити територію країни із зон обслуговування російської військової супутникової системи «Рассвет» у всіх діапазонах частот. 

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Теги: Starlink росія війна

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