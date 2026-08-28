ЗСУ зірвали наступ росіян одразу на кількох напрямках – ISW

Сили оборони не лише зупинили спроби окупантів просунутися, а й перейшли до контратак: поблизу Борової українські військові захопили кілька опорних пунктів

Українські військові провели серію контратак на різних ділянках фронту та завадили російській армії досягти підтвердженого просування одразу на кількох напрямках. На окремих ділянках Сили оборони також змогли покращити свої позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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26 та 27 серпня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, однак просунутися не змогли. За даними російського мілблогера, 27 серпня українські військові контратакували поблизу Ізбицького та Стариці.

Наступальні дії росіян не принесли підтверджених результатів і на Куп'янському напрямку. Протягом двох днів окупанти намагалися просунутися вперед, однак зіткнулися зі спротивом українських військових. Зокрема, повідомлялося про контратаки Сил оборони поблизу Дворічної.

Водночас джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, заявило, що 27 серпня українські військові просунулися на південний схід від Борової.

За цими даними, під час контратаки Сили оборони захопили кілька опорних пунктів та розширили контроль над «сірою зоною» поблизу Рідкодуба, Катеринівки та Нового.

Аналітики ISW зазначили, що раніше вже фіксували геолокаційні докази просування українських сил у цьому районі. На підставі цих матеріалів Інститут вивчення війни скоригував свою оцінку проходження лінії фронту.

Російські війська не отримали підтвердженого просування і на Слов'янському напрямку, де 26 та 27 серпня продовжували наступальні операції. Українські військові, своєю чергою, контратакували поблизу Лимана та, за наявними повідомленнями, розширювали контроль у «сірій зоні».

Без підтверджених територіальних здобутків для російської армії завершилися наступальні дії й у тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку. Попри продовження атак, окупанти не змогли просунутися вперед.

Обмежені атаки російські війська також проводили поблизу Новопавлівки, а також на північний схід і південь від Олександрівки. Однак ISW не зафіксував підтверджених змін лінії фронту на користь російських військ у цих районах.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни дійшов висновку, що навіть повне захоплення Костянтинівки не дозволить російським військам швидко прорвати український «пояс фортець» та окупувати решту Донецької області.