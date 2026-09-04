Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ

Зупинка двох підприємств може скоротити обсяги переробки нафти та виробництва пального в Росії

Йдеться про підприємства, які зазнали ударів українських Сил оборони.

Після ураження українськими Силами оборони підтверджено зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

Зокрема, після удару 26 серпня зупинив роботу завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстові Нижньогородської області. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію.

фото: Генштаб ЗСУ

За даними Reuters, після атаки на підприємстві були пошкоджені кілька технологічних установок, міжцехова інфраструктура та загальнозаводські об'єкти. Через це переробку сирої нафти на заводі було призупинено.

Також підтверджено зупинку комплексу «Новатек-Усть-Луга» у Ленінградській області. Сили оборони України уразили підприємство 1 вересня. На його території після атаки виникла пожежа.

«Новатек-Усть-Луга» розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Комплекс призначений для фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, а його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, нафту, керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива.

Зупинка двох підприємств може скоротити обсяги переробки нафти та виробництва пального в Росії, а також створити додаткове навантаження на інші НПЗ. Для РФ це означає потенційні перебої з постачанням бензину, дизельного та авіаційного пального і додаткові витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури.

У Генштабі зазначили, що обидва об'єкти використовуються для забезпечення потреб російських збройних сил. Ступінь завданих збитків уточнюється. До слова, у російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці.