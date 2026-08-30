У Києві восьма за добу повітряна тривога тривала майже годину, у центрі попадали уламки

Над столицею зафіксували реактивні дрони

Чергову, восьму цієї доби, повітряну тривогу у столиці було оголошено о 15:54. Про це повідомляє «Главком». Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА у Київській області. У столиці було чутно вибухи, працювала ППО. Відбій пролунав о 16:52.

«У Печерському районі фіксується падіння уламків на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнююється. Загроза триває, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, Росія вже четверту добу поспіль атакує Київ. Унаслідок чергового удару в столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі, вогонь охопив площу 3 тис. кв. м. Крім того, уламки безпілотника пошкодили фасад двоповерхової будівлі кафе. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни.