У Києві восьма за добу повітряна тривога тривала майже годину, у центрі попадали уламки
Над столицею зафіксували реактивні дрони
Чергову, восьму цієї доби, повітряну тривогу у столиці було оголошено о 15:54. Про це повідомляє «Главком». Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА у Київській області. У столиці було чутно вибухи, працювала ППО. Відбій пролунав о 16:52.
«У Печерському районі фіксується падіння уламків на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнююється. Загроза триває, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», - повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Як відомо, Росія вже четверту добу поспіль атакує Київ. Унаслідок чергового удару в столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі, вогонь охопив площу 3 тис. кв. м. Крім того, уламки безпілотника пошкодили фасад двоповерхової будівлі кафе. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни.
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