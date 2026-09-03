ЗСУ уразили російські склади, РЕБ і пункти управління дронами – Генштаб

Серед цілей українських військових також був десантний катер БК-16 у Севастополі.

Сили оборони України протягом 2 вересня та в ніч на 3 вересня уразили низку військових об'єктів російських окупантів. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі українські військові уразили десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

БК-16 – швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510. Він призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя, а також для патрульних і протидиверсійних завдань. Катер може перевозити до 19 десантників.

Також у районі Севастополя Сили оборони уразили російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». Ця система призначена для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також засобів БпЛА.

Ще однією ціллю став пункт управління безпілотниками російських військ у районі Мар'їного на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, на Донеччині, у Желанному, українські військові уразили склад БпЛА російського підрозділу. У районі Іловайська було уражено склад боєприпасів противника.

Також Сили оборони завдали удару по об'єктах російських військ на полігоні «Восточный» у Новопетрівці Запорізької області. У генштабі зазначили, що ступінь завданих російським об'єктам збитків уточнюється. Робота українських військових по ключових цілях російського агресора триває.

Варто нагадати, що Сили оборони України знищили російський винищувач МіГ-29 та вертоліт Ка-27 у районах двох військових аеродромів на території РФ. Результати попередніх ударів вдалося підтвердити після аналізу додаткових даних.