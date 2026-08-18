Розвідка назвала головні цілі Росії для ударів восени та взимку

Найбільш вразливими взимку залишатимуться електроенергетика та опалення, під загрозою також газова інфраструктура

Російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького для «РБК-Україна».

За даними воєнної розвідки, перелік основних цілей російських атак суттєво не зміниться. «Об'єкти залишаться ті ж самі – це ОПК, військові об'єкти, енергетика, система логістики, АЗС. Як ми бачимо зараз, вони б'ють не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитись під атакою», – розповів Скібіцький.

Представник ГУР також повідомив, що росіяни нещодавно розробили спеціальний безпілотник для ураження опор ліній електропередачі. У крилах такого дрона закладено вибуховий елемент, здатний перерізати метал. За словами Скібіцького, висновки про можливі цілі російських атак розвідка робить, зокрема, на основі аналізу розвідувальної діяльності противника на території України.

Росія використовує космічні апарати для розвідки об'єктів критичної інфраструктури по всій країні. Загроза також існує для системи водопостачання. «Це один з критичних елементів», – зазначив заступник начальника ГУР.

Крім того, восени та взимку під загрозою знову можуть опинитися українська газотранспортна система та об'єкти видобутку газу в Полтавській і Харківській областях, які російські війська атакували раніше.

Скібіцький також прокоментував можливі удари по мостах. Він наголосив, що мости є об'єктами критичної інфраструктури, тому завданням воєнної розвідки є завчасне отримання інформації про плани противника.

За його словами, російські війська вже атакують мости у прифронтових Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Також РФ систематично завдає ударів по критично важливих мостах у Затоці та Маяках. «Коли об'єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати», – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, раніше у Києві почали з'являтися оголошення із закликом до вразливих категорій населення заздалегідь зареєструватися у районних управліннях соціального захисту. Це необхідно для організації тимчасового переселення у разі тривалого відключення опалення чи електроенергії взимку.